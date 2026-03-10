Sulla sedia a rotelle a Cortemaggiore: «Percorso a ostacoli»
Gli studenti del Tramello testano il centro storico per il progetto contro le barriere. Rancan: «Esperienza utile ai tecnici di domani»
Valentina Paderni
|1 giorno fa
Locali inaccessibili. Rampe troppo ripide. Ostacoli ovunque. Sono i commenti di una classe di studenti dell’Istituto piacentino per geometri “Alessio Tramello”, che ieri mattina ha testato il centro storico di Cortemaggiore su una sedia a rotelle. Un’esperienza unica, scuola vera, c’è chi ha detto ai professori: «È stata la gita più bella». L’uscita didattica non è estemporanea, ma finalizzata a dare concretezza al progetto “AbBattiamo le barriere di Corte” ideato dall’assessore Stefano Rancan, che si traduce in una convenzione, la prima a livello provinciale stipulata tra un ente locale e l’ente scolastico, che durerà tre anni e coinvolgerà oltre 150 studenti, dalla terza alla quinta superiore. L’obiettivo è elaborare uno studio per superare le barriere architettoniche disseminate nelle aree nevralgiche del paese.
Così ieri, gli studenti di quarta, tra i 16 e i 17 anni, accompagnati dai docenti Elena Rossini, Cristina Parolo e Filippo Valla, hanno percorso lo spazio compreso tra l’edificio scolastico delle elementari, piazza Patrioti con i portici fino ad arrivare all’ex ospedale, oggi Casa di comunità, alternandosi alla conduzione di una carrozzina. I tragitti affrontati spingendosi sulla sedia a rotelle non sono stati prolungati nel tempo, ma sono stati sufficienti per far vivere agli adolescenti le difficoltà che quotidianamente affronta chi non può camminare.
Gli studenti del Tramello in centro storico a Cortemaggiore valutano le difficoltà di chi è disabile nel doversi spostare in paese
