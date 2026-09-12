Per il rogo di plastica finisce sotto esame l’aria di Pontenure
Il sindaco: «Le prime misure sono nella norma, ma con l’Ausl abbiamo deciso altri controlli»
Cristina Maserati
|4 ore fa
Lo spegnimento del rogo - © Libertà/Claudio Cavalli
Sono attesi nei prossimi giorni i risultati delle rilevazioni di Arpae sulla qualità dell’aria a Pontenure. I controlli sono stati decisi dal Comune in accordo con l’Ausl, dopo l’incendio che lunedì si è sviluppato all’interno di una ditta di stoccaggio di materiale plastico posta nella zona artigianale a ridosso dell’A1.
«Le prime misure a lettura diretta effettuate immediatamente dai tecnici Arpae ad altezza d’uomo nelle immediate vicinanze dell’incendio - spiega il sindaco Sergio Fuochi - hanno restituito valori compatibili con le normali condizioni ambientali. Con l’Ausl abbiamo comunque deciso il posizionamento di un campionatore per controllare l’eventuale presenza di microinquinanti dovuti all’evento come misura prudenziale a tutela dei cittadini».
Il campionatore ad alto volume è stato collocato in piazza Amato Re, vicino alla chiesa, a una distanza sufficiente dall’adiacente via Emilia, dove invece le misurazioni potrebbero venire alterate dagli scarichi legati al normale traffico veicolare.
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