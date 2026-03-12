Ponte sul Nure, Anas proroga il pedaggio gratuito fino alla riapertura
L’agevolazione tariffaria in virtù dell’interdizione alla viabilità della Via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure
Redazione Online
|2 ore fa
«Resterà attiva fino alla riapertura del tratto della SS9 tra il km 253+950 e il km 254+150 l'esenzione totale del pedaggio prevista per gli utenti che percorrono la A1 tra le stazioni di Piacenza Sud e Fiorenzuola, e viceversa».
Lo rende noto Anas con un comunicato, spiegando che l'agevolazione tariffaria, inizialmente prevista con un proprio decreto in scadenza oggi 12 marzo, viene prolungata fino alla riapertura del traffico sul ponte sul Nure a Pontenure, chiuso da sei mesi per importanti lavori strutturali.
Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione coordinata dalla prefettura di Piacenza per stabilire la data ufficiale di riapertura al transito.
Lo rende noto Anas con un comunicato, spiegando che l'agevolazione tariffaria, inizialmente prevista con un proprio decreto in scadenza oggi 12 marzo, viene prolungata fino alla riapertura del traffico sul ponte sul Nure a Pontenure, chiuso da sei mesi per importanti lavori strutturali.
Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione coordinata dalla prefettura di Piacenza per stabilire la data ufficiale di riapertura al transito.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso