Ponte sul Nure, Anas proroga il pedaggio gratuito fino alla riapertura

«Resterà attiva fino alla riapertura del tratto della SS9 tra il km 253+950 e il km 254+150 l'esenzione totale del pedaggio prevista per gli utenti che percorrono la A1 tra le stazioni di Piacenza Sud e Fiorenzuola, e viceversa».

Lo rende noto Anas con un comunicato, spiegando che l'agevolazione tariffaria, inizialmente prevista con un proprio decreto in scadenza oggi 12 marzo, viene prolungata fino alla riapertura del traffico sul ponte sul Nure a Pontenure, chiuso da sei mesi per importanti lavori strutturali.

Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione coordinata dalla prefettura di Piacenza per stabilire la data ufficiale di riapertura al transito.