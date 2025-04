Appello dei geni della robotica: «Aiutateci a realizzare un sogno»

«Aiutateci a realizzare il nostro sogno». I ragazzi e le ragazze del liceo Volta di Castel San Giovanni lanciano un appello. A giugno dovranno volare in Florida, per partecipare alle finali dei campionati internazionali di robotica della FIRST® LEGO® League per cui sono stati selezionati. Servono però 40mila euro per consentire a tutti e dieci i ragazzi e le ragazze della squadra, GensVolta, di volare e pernottare oltreoceano.

Con l'invenzione di questa boa "gentile", che non rovina i fondali marini, i ragazzi si sono aggiudicati la qualificazione alle finali internazionali di robotica della FIRST® LEGO® League

Per questo i GensVolta hanno aperto le porte del liceo di Castel San Giovanni per mostrare a tutti la loro invenzione, la «boa gentile» che non rovina i fondali marini e che è valsa loro la qualificazione alle finalissime, e per lanciare una sottoscrizione pubblica. I fondi raccolti verranno impiegati per pagare le spese della trasferta, in Florida.

Alcuni dei dieci componenti della squadra GensVolta mostrano la loro creazione

«Mettetevi nei nostri panni - hanno detto i ragazzi e le ragazze del liceo - siamo a un passo dal coronare il nostro sogno, ma manca il carburante per l'ultima tappa». Sul portale del Polo Volta verrà pubblicato il link per accedere a una raccolta fondi on line, tramite la piattaforma ministeriale Idearium.