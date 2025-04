Infermieristica, sono 16 i nuovi laureati

Sono 16 i nuovi laureati in Infermieristica presso la sede piacentina della facoltà. Lunedì 14 aprile la celebrazione del termine del percorso universitario. Le proclamazioni sono state, come sempre, scandite da commozione, entusiasmo e orgoglio. La sessione è stata caratterizzata da un'alta qualità delle tesi discusse, che hanno affrontato temi di grande attualità: dalla presa in carico delle fragilità, alla promozione della salute nelle comunità, passando per l'apprendimento e la formazione infermieristica, la gestione del fine vita e l’innovazione nell’assistenza attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale, della realtà virtuale e della realtà aumentata. I risultati accademici sono stati caratterizzati da votazioni medio elevate con ben cinque laureati che hanno conseguito un punteggio superiore a 100/110 e un brillante 108/110 come voto più alto.

Per dare sempre più valenza alla disciplina infermieristica, centrale e peculiare nel percorso formativo, la commissione valutatrice era composta prevalentemente da docenti professionisti in questo ambito: oltre al direttore didattico Cinzia Merlini, erano presenti i tutor didattici Maurizio Beretta, Girolama Gaia Carlucci, Federico Cortese, Nunzia Montesanto, Daniela Opizzi, Pierangela Pompini e Sara Posla.

Al termine della proclamazione come da tradizione è stato letto il giuramento di Florence Nightingale, pioniera della professione infermieristica come augurio di una vita professionale di successo che consenta a ognuno dei neo laureati di esprimere al meglio la propria professionalità, competenza e sensibilità umana, necessarie per accompagnare i pazienti nei momenti più delicati della loro vita.