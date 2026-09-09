Castel San Giovanni, il Comune limita la scorciatoia degli automobilisti
Via Cantone delle Quaglie diventa strada a fondo cieco. L'assessore Cattanei: tra le 7,30 e le 8,30 di un giorno feriale contate fino a 170 auto in transito. Sicurezza e vivibilità erano a rischio
Mariangela Milani
|40 minuti fa
Uno scorcio di via Cantone delle Quaglie - © Libertà/Mariangela Milani
Da lunedì 14 settembre via Cantone delle Quaglie a Castel San Giovanni diventa una strada a fondo cieco. L’ingresso sarà consentito solo da via Malvicino fino all’incrocio con il ponte sul rio Lora. Da lì in avanti le auto non potranno più procedere, mentre per biciclette e pedoni il passaggio resterà libero. Da via Malvicino al ponte sul rio Lora resterà comunque confermato il doppio senso di marcia.
Cantone delle Quaglie, un budello tutto curve con le case addossate alla sede stradale, non potrà così più essere utilizzata come scorciatoia per chi, vendendo da via Malvicino, vuole accedere al centro città evitando corso Matteotti. Lo scorso anno erano state contate fino a 170 auto di passaggio tra le 7,30 e le 8,30 di un giorno feriale.
"Un carico insostenibile - dice l'assessore Giovanni Cattanei - a cui cerchiamo di mettere mano con un'ordinanza per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e di vivibilità dei residenti, che peraltro avevano sollecitato interventi".
Un altro cambio riguarda il tratto di corso Matteotti da San Rocco fino a Piazza XX Settembre. Ora il giovedì lungo quel tratto le auto non passano. Da giovedì 17 settembre la circolazione sarà consentita.
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