Per Leo a Pianello non solo una panchina ma incontri con esperti

Accanto al platano di viale Castagnetti a Pianello dove Leonardo Bianchi ha perso la vita, sarà posizionata una panchina. Un luogo dove sedersi e magari poter sostare qualche momento in silenzio, accanto alla pila di fiori e biglietti che gli amici hanno lasciato all’indomani del terribile incidente in cui ha perso la vita il 23enne di Gossolengo.

«Il posto dove mettere la panchina in memoria di Leo – dice il sindaco Mauro Lodigiani – l’abbiamo deciso insieme ai suoi amici».«Li ho incontrati. Sono venuti qui a Pianello e insieme siamo stati sul posto per decidere dove collocare la panchina, su cui metteremo anche una targa in memoria di quello che vogliamo ricordare con un figlio di tutta Pianello».

La panchina sarà a bordo strada, a pochi passi di distanza dal platano con contro cui la Mini con a bordo i tre ventenni, di cui due ancora in ospedale, si è schiantata quella maledetta domenica sera, 27 settembre.