Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo

Un morto e due feriti, uno dei quali gravissimo. Questo il tragico bilancio di incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 27 settembre a Pianello. Una Mini a tre porte si è schiantata contro un albero.

I tre ventenni a bordo sono rimasti intrappolati nell’abitacolo e per estrarli si è reso necessario un impegnativo intervento dei vigili del fuoco. Due di loro sono subito apparsi in gravissime condizioni e per uno di loro, in particolare estratto privo di sensi, si sono rese inutili tutte le manovre di rianimazione praticate sul posto. L'altro, che era cosciente ma gravissimo, è stato portato in eliambulanza in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'incidente è avvenuto lungo viale Castagnetti in prossimità di via Carella e via Buroni. L’allarme è scattato alle 20.52 e ha fatto partire una vasta macchina dei soccorsi.

Al campo sportivo di Pianello è atterrata un’eliambulanza, mentre sono stati mobilitati mezzi aerei provenienti da Como e Bologna, oltre alle ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e della Croce Rossa di Pianello e all’automedica arrivata da Piacenza.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Per la rimozione del mezzo è intervenuto l'autosoccorso Caniglia di Castel San Giovanni.