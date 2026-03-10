Indipendenza e autonomia finanziaria per le donne, il convegno

L'indipendenza e l'emancipazione delle donne partono anche dall'autonomia finanziaria. Se ne è discusso durante un incontro organizzato a Villa Braghieri di Castel San Giovanni dall'associazione Arianuova. Relatrici di questo primo appuntamento sono state Sara Barocelli, vicedirettrice della filiale di Castel San Giovanni di Emilbanca, e Eloisa Alessandra Luini, notaia. Entrambe hanno puntato i riflettori su come gestire gli strumenti finanziari messi a disposizione delle banche: mutui, conti corrente, polizze.

«Spesso le donne non hanno consapevolezza di come gestire tali strumenti» è stato spiegato durante l'evento aperto a tutti. Il ciclo di incontri prosegue sabato 14 marzo e poi ancora sabato 11 e 18 aprile dalle 16 alle 18 a Villa Braghieri. «L'intento - dicono le organizzatrici - è di rafforzare l’indipendenza finanziaria delle donne e prevenire situazioni di fragilità economica e sociale».