L'uomo legato e gettato nel canale era stato rapito in Spagna

Il giallo del 26enne trovato legato in un canale a Berlasco di Borgonovo diventa internazionale. Si è appreso infatti che un paio di giorni prima di quell'episodio era stato rapito in Spagna e su di lui stavano indagando gli investigatori spagnoli e l’Interpol.

Il suo ritrovamento è avvenuto domenica 6 aprile. Era legato mani e piedi con filo di ferro, in un canale. Fin da subito si è ipotizzato che il giovane, di nazionalità marocchina, fosse coinvolto in traffici di droga. Le sue condizioni, inizialmente gravi, erano rapidamente migliorate, tanto che il giorno seguente era stato dimesso e portato in carcere perché è risultato essere sfuggito a un’operazione antidroga dello scorso gennaio

Dove sia stato tra gennaio e aprile resta un mistero. Probabilmente, per sfuggire alla cattura in Italia, si era rifugiato in Spagna. Resta ora da chiarire il movente del rapimento: si è trattato di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio? Forse il sequestro era l’antefatto di una punizione ben più pesante? Oppure il giovane è stato usato come merce di scambio tra gang rivali?