Dopo 12 anni in canile per Pasqua trova una famiglia

La Pasqua, per Smith, è stata davvero una pasqua. Dopo 12 anni di vita rinchiuso in canile, una giovane coppia di Piacenza si è fatta avanti per prenderlo in casa. Per prendersene cura, per amarlo. Non che in tutti questi anni al canile non avesse trovato cuori disposti a amarlo. Ma adesso, con una casa, è meglio.

E’ un piccolissimo miracolo, di quelli che sfuggono ai riflettori ma che nutrono la speranza. Smith è un cagnolone di grossa taglia. Buonissimo, lo descrivono dal canile comunale diretto da Laura Gatti. Ma, siccome è anziano, non è mai stato preso in considerazione per essere adottato. Non che abbia mai avuto una vita facile. L’anno scorso, al canile, si è dovuti intervenire chirurgicamente per un problema importante all’orecchio, e, in seguito, è stato necessario un secondo intervento chirurgico alla milza.