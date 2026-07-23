Materna di Castel San Giovanni, aria condizionata in arrivo
La notizia arriva a poche settimane dalle polemiche scoppiate dopo che la dirigenza aveva deciso di chiudere a mezzogiorno, per il troppo caldo
Mariangela Milani
|1 ora fa
Tutte le aule della scuola materna statale di via Nazario Sauro a Castel San Giovanni avranno l’aria condizionata. La notizia arriva a poche settimane dalle polemiche scoppiate dopo che la dirigenza aveva deciso di chiudere a mezzogiorno, anziché alle quattro del pomeriggio, durante gli ultimi giorni di scuola per il troppo caldo.
Temperature roventi nelle aule che rendevano troppo disagevole la permanenza di bimbi così piccoli tra quelle mura. L’impianto di condizionamento dovrebbe essere predisposto entro la prossima estate insieme anche alla sistemazione dei locali dell’ex nido Biribimbo, destinato dall’anno scolastico 2027 – 2028 ad accogliere le sezioni di scuola materna che oggi sono distaccate all’elementare Tina Pesaro. In questo modo tutte le sezioni di materna statale a Castel San Giovanni saranno accorpate in un unico plesso dotato, tra l’altro, di aria condizionata.