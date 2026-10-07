Pianello, torri faro al campo sportivo. Critica la minoranza
Il Comune partecipa a un bando per i fondi. L'opposizione: Ci sono altre priorità tra cui «scuole prive di climatizzazione, cimiteri in abbandono, strade mal curate e impraticabili»
Mariangela Milani
|3 ore fa
Il campo sportivo comunale Pio Zuffada di Pianello sarà dotato di quattro torri faro con luci a led che renderanno l’impianto utilizzabile anche durante le ore serali. I fondi necessari arriveranno dal Credito Sportivo.
«Abbiamo partecipato ad un bando – dice il sindaco Mauro Lodigiani – per un finanziamento di 129 mila euro a tasso zero da rimborsare in dieci anni».
La decisione non mette però tutti d’accordo. In una nota il gruppo di minoranza guidato da Alfredo Giuppi indica altre priorità tra cui «scuole prive di climatizzazione, cimiteri in abbandono, le strade mal curate e impraticabili».
Ma il sindaco Lodigiani controbatte: «La nostra scelta vè stata fatta anche in considerazione del lavoro importante che la Pianellese svolge nei confronti delle famiglie, visto che il settore giovanile oggi conta ben 90 iscritti».