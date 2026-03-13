«Servono bici», appello accolto: donate una decina di due ruote

Non è rimasto inascoltato l’appello partito dal Polo superiore Volta della Valtidone, e pubblicato da Libertà, a donare biciclette alla scuola. Nel giro di pochi giorni sono state donate almeno dieci biciclette, di cui due sono state già state ritirate e depositate nel magazzino della scuola. «In genere - dicono i docenti coinvolti – telefonano persone, magari pensionati, che hanno biciclette che non utilizzano più e, dopo aver letto l’appello, desiderano metterle a disposizione degli studenti».

A farsi avanti sono state finora persone di Piacenza, Castel San Giovanni, Niviano, Fiorenzuola e persino una persona di Assisi. Fabio Di Carlo, residente della nota città umbra che diede i natali a San Francesco, si è fatto avanti dopo aver saputo dell’appello partito dal Volta. Il parco biciclette rinnovato sarà subito messo alla prova visto che a maggio ci sarà una nuova uscita in sella alle due ruote a cui prenderanno parte liceali del Volta e compagni che dovrebbero arrivare dall’estero.