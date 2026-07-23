Suv urta tre auto e fugge, conducente rintracciato e sanzionato

Provoca incidente in centro a Borgonovo e fugge, ma viene identificato e rintracciato dalla Polizia Locale. Il fatto è avvenuto nella centralissima piazza Garibaldi a Borgonovo, quando un Suv si è immesso in piazza e ha urtato 3 veicoli parcheggiati di lato il parco giochi comunale. Nello scontro lo pneumatico di un'auto è scoppiato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che, dopo aver raccolto alcune testimonianze oculari e dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, sono risaliti all'identità del conducente del Suv. Si tratta di un 50enne residente a Borgonovo. Il motivo della fuga è stato dettato forse dal fatto che il veicolo è risultato essere senza assicurazione, non revisionato e sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Al conducente è stata rifilata una multa di 2.500 euro, oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente e e al sequestro del mezzo.

«In tali casi, grazie all' identificazione del veicolo fuggitivo - dice il comandate della Polizia locale Riccardo Marchesi -, le vittime che hanno subito i danni materiali possono accedere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada». «Questo episodio - aggiunge - dimostra come la collaborazione con i cittadini e l'utilizzo investigativo della videosorveglianza portino a risultati concreti nel contrasto all'illegalità»