Trevozzo, 250 mila euro per la nuova rotatoria

Con 250 mila euro la Provincia sta per trasformare l'incrocio tra la statale 412 e la strada provinciale di Croce, a Trevozzo tra Centrauto Emilbanca e una fermata dell’autobus, in una rotatoria. Niente più svincolo quindi, ma una rotonda che dovrebbe rendere più sicura la viabilità e consentire una maggiore scorrevolezza del traffico.

Attualmente l’intersezione, dove si incrociano la statale 412 che in quel punto attraversa l’ultimo lembo del territorio di Trevozzo di Alta Val Tidone e la strada provinciale numero 60 di Croce che attraversa il ponte sul Tidone in uscita da Pianello, è di dimensioni ragguardevoli.

Anche per questo motivo non è raro vedere, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso auto parcheggiate nel bel mezzo dell’incrocio, in prossimità dell’aiuola spartitraffico. Una volta redatto il progetto occorre bandire la gara pubblica, per 250 mila euro, e poi assegnare i lavori che, secondo una stima di massima, dovrebbero durare non più di tre mesi, 90 giorni.