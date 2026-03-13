Tutela dei consumatori, apre a Nibbiano il Punto di Ascolto Adiconsum
l servizio partirà mercoledì 18 marzo e sarà attivo ogni mercoledì dalle 10 alle 12
Mariangela Milani
|9 ore fa
Mercoledì 18 marzo apre i battenti a Nibbiano di Alta Val Tidone il primo Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini potranno ricevere informazioni, consulenza e assistenza sui propri diritti. Il servizio partirà mercoledì 18 marzo e sarà attivo ogni mercoledì dalle 10 alle 12 nella sede del comune di Nibbiano (via Roma 28).
I residenti potranno trovare supporto su temi come energia, comunicazioni, trasporti, acquisti e tutela del risparmio, con l’obiettivo di aiutare le persone a orientarsi tra contratti, offerte e possibili controversie. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.952.902 oppure scrivere a [email protected].
