Di giorno dispensa farmaci, la notte assoli di chitarra

Di giorno dispensa farmaci e consigli dietro il bancone della Nuova Farmacia di San Nicolò. Di notte indossa il giubbotto di cuoio, imbraccia la chitarra elettrica e infiamma il pubblico con brani hard rock che sconfinano nella psichedelia e nel progressive.

Sono due vite solo apparentemente inconciliabili quelle che vive Gabriele "Gaby" Finotti, classe 1972, nato a Piacenza e cresciuto tra il capoluogo e Gragnano, paese di origine della madre. La sua è la storia di un ragazzo con la musica nel Dna (il nonno Pietro, morto pochi anni prima della sua nascita, fu preside della scuola Manzoni e stimato pianista) e arrivato a un passo dal viverla come professione per poi ritrovarsi a fare i conti con la realtà. "Continuo a sognare che una mia canzone diventi un successo nazionale, quel successo che sento di avere sfiorato. Mettiamola in questi termini: la musica mi fa vivere meglio, il lavoro di farmacista mi fa vivere" riassume lui.

L’anno della possibile svolta nella vita di Finotti è il 2018, quando si trova a un passo dal salto di qualità. Ci arriva un live dopo l’altro, un disco dopo l’altro con un percorso creativo che inizia a otto anni dalle classiche lezioni di pianoforte e trova la direzione a 13 anni con la prima chitarra in regalo. È la metà degli anni Ottanta, il rock torna in classifica con "Born in the Usa" di Bruce Springsteen e "Perfect strangers" dei Deep Purple. Finotti li ascolta, impara da autodidatta, migliora con corsi e lezioni.

Intanto prosegue gli studi: "Da bambino vidi mia madre guarire un gattino malato con del farmaco nel latte e questa sua passione nel curare mi è rimasta dentro - racconta -. Terminate le superiori ho pensato di iscrivermi a Psicologia, ma all’epoca significava trasferirsi a Padova, dov’era la facoltà più vicina. Optai per Farmacia a Parma". Nel frattempo, la passione per la musica si concretizza: nascono i Misfatto, punk rock band fondata con l’amico Alessandro Chiesa. Il debutto, "La fine del giorno", è del 1997. Arriva dopo tre democassette ed è seguito nel 2000 da "Misfatto", registrato ad Arezzo negli studi della Disco Team di Luigi Medori, discografico che collabora con la Rai. Segue un periodo intenso: "Non c’erano i social o lo streaming, per band come noi i dischi si vendevano a tirature da cinquecento, mille copie".

Si arriva al 2018 con "L'uomo dalle 12 dita", nono album. Un brano, "Ossessione Baudelaire" vanta la collaborazione di Dargen D'Amico. Finotti, che dopo la laurea nel 2000 lavora alla farmacia Dallavalle di Piacenza, si prende un anno sabbatico per promuovere il disco. Il tour, sessanta date in Italia, li vede aprire i concerti di Morgan, Lacuna Coil, Alberto Fortis, Diodato e Yo Yo Mundi. Quasi all'apice, qualcosa si inceppa. I Misfatto non si sciolgono, ma la spinta propulsiva si spegne. Gli anni seguenti, quelli del Covid, segnano una svolta nella vita di Finotti, convolato a nozze con la collega farmacista Michela Carolfi: "Superati i 50 anni e perso mio padre, ho sentito il bisogno di rallentare". Nuovi progetti nascono (come i Desert Twelve, due dischi pubblicati e il terzo in gestazione) e altri si consolidano, come la scrittura (quattro libri all'attivo e una collaborazione con Enrico Ruggeri) e la casa discografica Orzorock Music, attiva dal 2014 con un catalogo di 500 brani come naturale prosecuzione del festival Orzorock di cui Finotti è fondatore. "Esordì nel 1996 a Casaliggio - ricorda -. Suonammo in mezzo a un campo d'orzo, da qui il nome". Dal 1997 al 2019 si svolge a Gragnano, sul Trebbia, e dopo lo stop per il Covid mette casa allo Spazio 4 di Piacenza. Quest'anno per il trentennale ci sarà un'edizione itinerante con concerti in vari luoghi della città. La chitarra del farmacista rocker ha ancora tanti assoli in serbo per i fan.