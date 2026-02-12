Esuberi a Sicuritalia, lunedì i lavoratori dalla prefetta

Lunedì alle 10,30 in prefettura verrà esaminata la questione dei lavoratori e delle lavoratrici di Sicuritalia che si occupano della sicurezza all’interno del mega stabilimento Amazon di Castel San Giovanni. La prefetta Patrizia Palmisani incontrerà i sindacalisti della Filcams Cgil, rappresentanti dei lavoratori che si oppongono all’annunciato piano di esuberi, e quelli dell’azienda fornitrice dei circa 70 addetti alla sicurezza. «Al tavolo con i rappresentanti di Sicuritalia – dice il segretario della Filcams Cgil Marco Pascai – ribadiremo la nostra richiesta che è quella di ritirare il piano di esuberi ". Sicuritalia ha annunciato, così lamentano sindacato e lavoratori, un taglio di 14 posti dopo che già negli anni scorsi gli addetti alla sicurezza sarebbero passati da 120 agli attuali 70 circa. Il taglio sarebbe dovuto a una sforbiciata di 480 ore di lavoro settimanali da parte dell'azienda committente, Amazon (non interessata al momento in maniera diretta della questione).