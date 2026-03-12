Giornata di incidenti sulle strade piacentine, super lavoro per i carabinieri

È stata una giornata intensa, quella di mercoledì 11 marzo, per le pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza impegnate su più fronti lungo le strade del Piacentino, tra incidenti, disagi alla circolazione e richieste di supporto arrivate da diversi comuni della provincia. Da Castel San Giovanni a Borgonovo, da Carpaneto a Vigolzone, il susseguirsi degli episodi ha richiesto interventi rapidi per garantire sicurezza, assistenza agli automobilisti e ripristino della viabilità, con il concorso, in alcuni casi, della Polizia Municipale Unione Valnure Valchero competente per territorio.

La prima segnalazione è arrivata alle 7.30 da Castel San Giovanni, in corso Giacomo Matteotti, per un incidente tra un furgone e un’autovettura. Non ci sono stati feriti, ma i mezzi hanno subìto ingenti danni. Poco più tardi, alle 7.50, uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante a Cimafava, lungo la provinciale 6, nei pressi del ponte sul Riglio. Una 53enne, alla guida della propria auto, forse a causa di un improvviso malore, avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il furgone che procedeva in direzione contraria. La donna è stata trasportata in ospedale con lesioni giudicate lievi. Nel frattempo i militari hanno eseguito i rilievi, coordinato la rimozione dei mezzi, richiesto la pulizia del piano stradale e seguito tutte le operazioni fino al completo sgombero della provinciale.

La mattinata è proseguita con un altro intervento poco dopo le 8 ancora a Castel San Giovanni, lungo la provinciale della Val Tidone, è stato segnalato un sinistro con tre auto coinvolte. In questo caso non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Nicolò a Trebbia.

Ancora sulla provinciale della Val Tidone, alle 11.45, un nuovo episodio si è verificato a Borgonovo, con due mezzi coinvolti, ma senza feriti.

Nel pomeriggio, verso le 16, la pattuglia della Stazione di Castell’Arquato è intervenuta a Carpaneto, in via Gian Carlo Rossi, per quello che inizialmente sembrava uno scontro tra due trattori agricoli. Gli accertamenti hanno però chiarito che non si trattava di un vero e proprio incidente stradale: uno dei mezzi si era fermato sulla strada a causa dello sganciamento del rimorchio, rimanendo in difficoltà sulla carreggiata.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.30 circa, da Gragnano è giunta tramite il 118 una richiesta di pattuglia per un incidente tra due autovetture con lievi feriti. In questo caso è stato chiesto l’ausilio della Polizia Locale, nell’ambito del coordinamento tra i diversi presìdi operativi sul territorio. Appena dieci minuti dopo, alle 17.40, un’ulteriore segnalazione è arrivata da Vigolzone, lungo la provinciale di Val Nure, dove un automobilista ha riferito di essere rimasto coinvolto in un urto con un altro mezzo che, subito dopo l’impatto, si sarebbe allontanato senza fermarsi. Anche per questo intervento è stato richiesto l’ausilio della Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.