Indagine sul clima, Piacenza tra le peggiori d'Italia

Secondo l’Indice del clima elaborato da Il Sole 24 Ore, Piacenza figura tra le province con il meteo meno favorevole d’Italia. Il dossier, basato su sedici indicatori e sui dati raccolti tra il 2015 e il 2025, colloca il territorio al quarto posto tra i peggiori con 524,1 punti. Peggio fanno solo Mantova, Ragusa e Alessandria, mentre subito dietro si trovano Cremona e Asti. In cima alla graduatoria compaiono invece Bari, Barletta e Pescara.

A pesare sulla “pagella” climatica sono soprattutto le caratteristiche tipiche della pianura padana. Gli inverni risultano rigidi e segnati dalla nebbia: Piacenza è tra le ultime posizioni nazionali per numero di giornate fredde e conta oltre quaranta episodi annui di nebbia prolungata.

Nemmeno l’estate porta sollievo. La scarsa ventilazione favorisce caldo e afa, con oltre ottanta giorni all’anno caratterizzati da temperature percepite sopra i 30 gradi. Non mancano però alcuni aspetti più equilibrati, come la limitata presenza di raffiche intense e una distribuzione delle piogge relativamente regolare durante l’anno. Rimane tuttavia elevata l’umidità: per oltre metà dei giorni annuali le condizioni escono dai parametri considerati confortevoli.