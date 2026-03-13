Indagine sul clima, Piacenza tra le peggiori d'Italia
A pesare sulla “pagella” sono sono soprattutto le caratteristiche tipiche della pianura padana: inverni rigidi e segnati dalla nebbia
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Secondo l’Indice del clima elaborato da Il Sole 24 Ore, Piacenza figura tra le province con il meteo meno favorevole d’Italia. Il dossier, basato su sedici indicatori e sui dati raccolti tra il 2015 e il 2025, colloca il territorio al quarto posto tra i peggiori con 524,1 punti. Peggio fanno solo Mantova, Ragusa e Alessandria, mentre subito dietro si trovano Cremona e Asti. In cima alla graduatoria compaiono invece Bari, Barletta e Pescara.
A pesare sulla “pagella” climatica sono soprattutto le caratteristiche tipiche della pianura padana. Gli inverni risultano rigidi e segnati dalla nebbia: Piacenza è tra le ultime posizioni nazionali per numero di giornate fredde e conta oltre quaranta episodi annui di nebbia prolungata.
Nemmeno l’estate porta sollievo. La scarsa ventilazione favorisce caldo e afa, con oltre ottanta giorni all’anno caratterizzati da temperature percepite sopra i 30 gradi. Non mancano però alcuni aspetti più equilibrati, come la limitata presenza di raffiche intense e una distribuzione delle piogge relativamente regolare durante l’anno. Rimane tuttavia elevata l’umidità: per oltre metà dei giorni annuali le condizioni escono dai parametri considerati confortevoli.
