La primavera entra in pausa, tornata la neve sui monti

Dopo una prima decade di marzo dominata dall’alta pressione, con condizioni stabili e temperature ben oltre le medie del periodo, la seconda parte del mese - sottolineano gli esperti - si è aperta con un quadro meteorologico più variabile.

«Nelle prossime giornate, sino ad arrivare al fine settimana – spiega Silvio Scattaglia di Meteo Niviano - il tempo rimarrà instabile, a tratti variabile, ma con poche precipitazioni. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali. A seguire, nella giornata di domenica, è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione, accompagnata da aria più fresca, anche se la previsione resta ancora incerta. Potrebbero tornare piogge e anche nevicate oltre i 1.000–1.200 metri».

Neve che non si è fatta attendere: tra alta Val Trebbia e Val d’Aveto - come racconta questa immagini scattate a Bogli di Ottone - una coltre candida ha imbiancato i rilievi montuosi.