Ponte sul Nure, ecco la data: riaprirà giovedì 19 marzo

Il ponte sul Nure riaprirà al traffico giovedì 19 marzo. La conferma è arrivata durante la riunione in videoconferenza organizzata dalla Prefettura di Piacenza con i vertici di Anas e gli enti coinvolti.

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo sono iniziate le prove di carico sulla struttura, che proseguiranno fino a sabato e serviranno a verificare la piena sicurezza del ponte dopo gli interventi di manutenzione.

Fine del pedaggio gratuito in A1

Con la riapertura del ponte, dal 19 marzo, cesseranno anche tutte le ordinanze emanate nei mesi scorsi da Anas e dalla Provincia di Piacenza che avevano introdotto limitazioni alla circolazione. Terminerà inoltre la misura di pedaggio gratuito sull’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, introdotta per ridurre i disagi durante la chiusura del ponte. Allo stesso tempo anche il servizio sanitario del 118 tornerà all’organizzazione precedente alla chiusura dell’infrastruttura.

Trasporto pubblico: modifiche dal 23 marzo

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, gli orari e i percorsi delle linee interessate verranno aggiornati a partire da lunedì 23 marzo. Fino a quella data resterà in vigore l’attuale organizzazione dei servizi. Nei prossimi giorni tutte le informazioni di dettaglio saranno pubblicate sul sito e sui canali ufficiali di Seta.

Treni: confermate 30 corse fino a giugno

Sul fronte del trasporto ferroviario, Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna hanno confermato che le attuali 30 corse con fermate a Cadeo e Pontenure resteranno attive fino al 13 giugno. Successivamente il servizio verrà stabilizzato con 27 corse ordinarie, soprattutto per i treni della linea Milano - Parma - Bologna.

I lavori di manutenzione proseguono

Durante l’incontro, presieduto dalla prefetta Patrizia Palmisani, Anas ha illustrato lo stato di avanzamento del piano di manutenzione del ponte.I lavori sono iniziati il 15 settembre scorso con un investimento di circa 3 milioni di euro. Dopo la riapertura del 19 marzo gli interventi proseguiranno con una seconda fase dedicata al recupero superficiale delle sottostrutture, che verrà eseguita senza interferire con la circolazione stradale.

Un ponte storico del 1838

Il ponte sul Nure è stato costruito nel 1838 ed è composto da quattro pile in alveo e cinque arcate in muratura. La struttura originaria è stata successivamente integrata con un cordolo in calcestruzzo armato a sbalzo su entrambi i lati. Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza e prestazione mantenendo l’aspetto storico del ponte.

Come è stato spiegato durante l’incontro, il progetto, reso complesso dal vincolo architettonico, ha di fatto portato alla realizzazione di una nuova struttura all’interno di quella esistente.

Al termine della riunione la prefetta Palmisani ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto da Anas nel rispetto delle tempistiche annunciate e per la collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, che ha permesso di limitare i disagi durante i lavori.