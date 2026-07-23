San Colombano, il cammino in tv e dopo il Po si va a Bobbio

Continua il viaggio di “A sua immagine”, la rubrica di Rai 1 condotta da Lorena Bianchetti alla scoperta di San Colombano. Questa volta le telecamere hanno fatto tappa nel territorio lodigiano, toccando prima, nella puntata di sabato, Sant’Angelo e la vicina San Colombano al Lambro, ripercorrendo la via del santo irlandese che ha lasciato indissolubilmente il proprio nome e la sua eredità spirituale fino poi, nella puntata di domenica, ad arrivare a Bobbio dove si spense nel VII secolo.

Tra gli ospiti della puntata anche Mauro Steffenini degli “Amici di San Colombano” che racconta come la fede viva nella quotidianità nel territorio della Bassa come dimostra la visita del Papa lo scorso 20 giugno. «Ancora oggi, la devozione è molto forte, al punto che fino a qualche anno fa era consueto incontrare persone che si chiamavano Colombano o Colombina proprio come il santo», spiega Steffenini illustrando il cammino del monaco irlandese che verso Bobbio si fermò nella cittadina lodigiana per fondare un monastero, assieme ad altri dodici monaci, e lasciare il proprio nome.

Il cammino verso Bobbio si è poi fermato a Calendasco dove da più di trent’anni, Danilo Parisi traghetta e ospita i pellegrini da una sponda all’altra del Grande Fiume arrivando a contare oltre 16 mila fedeli traghettati.

Prossimi appuntamenti quindi sabato dalle 15.45 e domenica dalle 10.30 per le nuove puntate di “A sua immagine” per illustrare Bobbio, tomba di San Colombano e il monastero da lui fondato.