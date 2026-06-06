A Carpaneto il campetto “Croci” torna a vivere

Con un calcio di inizio, a Carpaneto si inaugura la nuova vita del campetto "Croci" di via Primo Maggio. Dopo anni di inutilizzo, il rettangolo di gioco riqualificato dall’amministrazione comunale, torna ad essere palcoscenico di un torneo amatoriale di pallone.

Questo pomeriggio, sabato 6 giugno, dalle 17.30 si disputerà un triangolare di calcetto. Scenderanno in campo anche il parroco don Roberto Isola, il maresciallo Giuseppe Alfieri comandante della stazione dei carabinieri di Carpaneto, il sindaco Andrea Arfani, il vicesindaco Mario Pezza, l’assessore Gianfranco Calderoni, il dottor Fausto Rapaccioli e i giovani dell’associazione Bagai, oltre ad altri residenti e rappresentanti delle realtà associative locali. Ogni partita durerà trenta minuti. Al termine, ci sarà la possibilità di condividere un rinfresco. Per tutto il pomeriggio ad animare l’evento ci sarà una colonna sonora musicale selezionata dal gruppo Bagai.

«Sui risultati sportivi non posso promettere nulla - dichiara scherzando Arfani - ma credo sia un’occasione speciale per il nostro paese per condividere amicizia e senso di comunità. La cornice più bella sarà quella delle persone che vorranno venire a trascorrere insieme un momento estivo di festa e divertimento, oltre ovviamente a fare il tifo».