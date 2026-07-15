Notte di follia a Piacenza, vandalo danneggia 9 auto e scrive pure un insulto sul cofano con il pennarello

Una sequenza di danneggiamenti continui e apparentemente senza alcun motivo a Piacenza ha scosso la tranquillità dei residenti di via Casseri durante la serata di martedì 14 luglio.

Un ignoto vandalo ha preso di mira una lunga fila di vetture in sosta, lasciando dietro di sé una scia di danni pesanti e l'amarezza dei proprietari delle automobili. Il bilancio finale del raid conta ben nove veicoli pesantemente colpiti. Con un'azione sistematica e violenta, l'uomo ha spaccato gli specchietti retrovisori e sradicato i tergicristalli di otto automobili parcheggiate lungo la via. Non ancora soddisfatto dell'incomprensibile devastazione, il vandalo si è accanito contro una nona vettura: in questo caso, impugnando un pennarello indelebile, ha scritto a grandi lettere cubitali una parola offensiva direttamente sulla carrozzeria del cofano motore.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse due pattuglie della polizia locale per avviare i primi accertamenti e raccogliere le testimonianze. Una residente della zona ha riferito agli agenti di aver sentito il proprio cane abbaiare con insistenza e insolita agitazione durante le ore del raid, un dettaglio a cui sul momento non aveva dato troppo peso, ma che ora fissa con precisione l'orario del passaggio del vandalo.

Conclusa l'azione, il vandalo si è dileguato nel buio facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia locale hanno già avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona per identificare il responsabile.