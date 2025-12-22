A Castel San Giovanni stazione al buio e ascensore fermo: problemi per i pendolari

Stazione dei treni ancora al buio e ascensore al palo. Succede a Castel San Giovanni dove, nonostante la sua attivazione sia stata più volte promessa, l'ascensore che dovrebbe aiutare persone con difficoltà di movimento a raggiungere il binario due non è ancora entrato in funzione. E questo nonostante i lavori per il sottopasso siano finiti ormai di tempo. Stesso discorso per l'illuminazione.

Da diverso tempo ormai la stazione è al buio. Questo durante il periodo invernale genera non pochi problemi di sicurezza, soprattutto per i pendolari che la sera rincasano e si ritrovano senza nemmeno una lampadina funzionante.