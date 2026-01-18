A Groppallo festa di Sant'Antonio come una volta: in centinaia con cani, cavalli e asini

In centinaia hanno partecipato alla tradizionale festa di sant'Antonio abate a Groppallo. La chiesa era gremita di persone, come nelle grandi occasioni, per la messa celebrata dal parroco don Daniele Neri, alla sua prima festa di Sant'Antonio a Groppallo.

La ricorrenza liturgica di Sant'Antonio abate è da sempre una grande occasione di ritrovo e di devozione, una tradizione che negli anni si era un pochino affievolita, ma che sta riprendendo vigore grazie al rinnovato desiderio di vivere il territorio, di continuare a far vivere questa secolare tradizione. una grande partecipazione grazie anche alla sinergia tra diverse realtà, come la Pro loco, le attività di ristorazione e le associazioni.

In chiesa tantissimi i fedeli; alcuni avevano accanto anche i loro cagnolini che hanno assistito alla messa come bambini, facendosi sentire all'occorrenza. Presente il sindaco di Farini e la sua amministrazione, insieme al segretario di zona di Coldiretti di Bettola, Adriano Fortinelli, del Consorzio di Bonifica, Luigi Bisi, e del comandante della compagnia carabinieri di Bobbio, Maurizio Piccioni. La benedizione degli animali, e dei loro amici umani, è proseguita sul sagrato della chiesa.

Cani, cavalli e asinelli arrivati da tutta la Val Nure ed oltre, per testimoniare la devozione al santo e l'affetto per gli animali.

Si è parlato anche di lupi. Sono state circa 340 le firme raccolte in Comune tra dicembre ed il 15 gennaio per chiedere alle istituzioni competenti attenzione e monitoraggio della popolazione del lupo sul territorio.

La ricorrenza dedicata a sant'Antonio è stata festeggiata durante tutta la giornata nei ristoranti e nei locali del paese, con la tombola del capretto, l'asta del tacchino e canti spontanei della montagna.