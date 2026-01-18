A Groppallo festa di Sant'Antonio come una volta: in centinaia con cani, cavalli e asini
La ricorrenza liturgica di Sant'Antonio abate è da sempre una grande occasione di ritrovo e di devozione
Nadia Plucani
|54 minuti fa
La benedizione degli animali a Groppallo - © Libertà/Nadia Plucani
In centinaia hanno partecipato alla tradizionale festa di sant'Antonio abate a Groppallo. La chiesa era gremita di persone, come nelle grandi occasioni, per la messa celebrata dal parroco don Daniele Neri, alla sua prima festa di Sant'Antonio a Groppallo.
La ricorrenza liturgica di Sant'Antonio abate è da sempre una grande occasione di ritrovo e di devozione, una tradizione che negli anni si era un pochino affievolita, ma che sta riprendendo vigore grazie al rinnovato desiderio di vivere il territorio, di continuare a far vivere questa secolare tradizione. una grande partecipazione grazie anche alla sinergia tra diverse realtà, come la Pro loco, le attività di ristorazione e le associazioni.
In chiesa tantissimi i fedeli; alcuni avevano accanto anche i loro cagnolini che hanno assistito alla messa come bambini, facendosi sentire all'occorrenza. Presente il sindaco di Farini e la sua amministrazione, insieme al segretario di zona di Coldiretti di Bettola, Adriano Fortinelli, del Consorzio di Bonifica, Luigi Bisi, e del comandante della compagnia carabinieri di Bobbio, Maurizio Piccioni. La benedizione degli animali, e dei loro amici umani, è proseguita sul sagrato della chiesa.
Cani, cavalli e asinelli arrivati da tutta la Val Nure ed oltre, per testimoniare la devozione al santo e l'affetto per gli animali.
Si è parlato anche di lupi. Sono state circa 340 le firme raccolte in Comune tra dicembre ed il 15 gennaio per chiedere alle istituzioni competenti attenzione e monitoraggio della popolazione del lupo sul territorio.
La ricorrenza dedicata a sant'Antonio è stata festeggiata durante tutta la giornata nei ristoranti e nei locali del paese, con la tombola del capretto, l'asta del tacchino e canti spontanei della montagna.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Ennesima serranda abbassata, Moglio lascia il Corso e si trasferisce
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti