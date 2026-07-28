«A La Verza ponticello troppo stretto e traffico pericoloso, servono interventi»

Traffico congestionato, sicurezza compromessa e degrado urbano: i residenti de La Verza tornano a chiedere interventi per risolvere criticità che, denunciano, si trascinano da anni. Al centro delle segnalazioni c'è il ponticello che collega la frazione alla Statale 45, ritenuto troppo stretto per il passaggio dei mezzi pesanti.

«Quando transitano i camion, soprattutto durante la campagna del pomodoro, si formano lunghe code e il traffico si blocca», spiega Giovanni Lopena.

Secondo i residenti, l'allargamento del ponte consentirebbe anche di completare il collegamento tra le piste ciclabili della zona. Le richieste riguardano inoltre la manutenzione dell'area, con erba alta, alberi che limitano la visibilità e rifiuti, oltre alla revisione della viabilità.

Sotto osservazione anche la posizione del semaforo e i parcheggi in prossimità dell'uscita del ponte, ritenuti causa di ulteriori rallentamenti e situazioni di pericolo. «Non chiediamo soluzioni preconfezionate – concludono i residenti – ma risposte concrete per rendere la zona più sicura e vivibile».