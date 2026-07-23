Dalla moda all'economia, Sergio si laurea a 96 anni
Emozione e applausi per l'ex manager nel mondo della moda che si è laureato all'Università Cattolica di Piacenza
Mariangela Milani
|3 ore fa
Al centro, il neo laureato Sergio Sanfilippo
Quando si dice non è mai troppo tardi. Sergio Sanfilippo, 96 anni ex manager nel mondo della moda, ha conseguito in Università Cattolica a Piacenza la laurea in economia aziendale. Un traguardo, quello della laurea, interrotto settant'anni fa, quando allora giovane studente in Cattolica a Milano aveva dovuto interrompere gli studi.
«Lavoravo di giorno e la notte studiavo in Cattolica a Milano - racconta -. Mi mancavano solo due esami, per me i più difficili e cioè statistica e matematica che all’epoca, quando frequentavo la stessa facoltà non ero riuscito a dare».
Sergio Sanfilippo ha trascorso la sua vita a «organizzare vendite in Italia per il pret-à-porter della moda francese - racconta – per marchi come Lanvin, Guy Laroche, Per Spook». Smessi i panni del manager, ha indossato di nuovo quelli di studente. In Cattolica a Piacenza a gennaio ha dato quei due esami che ancora mancavano e poi ha discusso la tesi. Quando il preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena, lo proclama «dottore in economia aziendale» si chiude finalmente un cerchio.