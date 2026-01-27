A Lo Specchio di Piacenza ospite Claudia Salvarani

A Lo Specchio di Piacenza ci si guarda dentro: non solo nello specchio che dà il titolo al format, ma nelle immagini, nei ricordi e nelle scelte che hanno costruito una vita.

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà, davanti allo specchio siede Claudia Salvarani, piacentina, mezzofondista di livello internazionale, specializzata negli 800 metri e capace di un personale di 2’01’’23. Cresciuta tra le piste di tutta Italia, Claudia è stata atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, portando la divisa in gara ancor prima di indossarla nel quotidiano. Oggi quella stessa divisa è il suo lavoro: Claudia è agente della Polizia di Stato. Nella puntata, condotta come sempre dalla giornalista Nicoletta Bracchi, si ripercorre la storia dell’ospite attraverso alcune fotografie: l’infanzia a Piacenza, le prime corse spensierate, i volti degli allenatori che l’hanno seguita, le piste d’Europa, le vittorie e le sfide. E poi il passaggio di vita, il momento in cui ha capito che era tempo di “correre in un altro modo”, trasformando la carriera sportiva in una missione di servizio.

Oggi Claudia è anche mamma, e racconta l’equilibrio complesso tra famiglia, lavoro in divisa e quel bisogno di movimento che dallo sport non l’ha mai lasciata. Un ruolo femminile forte, consapevole, capace di tenere insieme le diverse responsabilità. Lo Specchio di Piacenza prova a far emergere la donna oltre l’atleta, la persona dietro la professionista. Tutte le puntate de “Lo specchio di Piacenza” sono disponibili on demand sul sito Libertà.