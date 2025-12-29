A rischio l'organo suonato dal giovane Verdi, a Trevozzo scatta la mobilitazione

di Fabrizio Tummolillo

Gli appassionati piacentini di Verdi si mobilitano per salvare l’organo della chiesa di Trevozzo, a rischio crollo, suonato dal compositore il 6 gennaio 1836 a 22 anni. Nei giorni scorsi Federico Scarpa, presidente del Centro Studi Piacenza, e Stefano Pareti, già sindaco di Piacenza, hanno effettuato un sopralluogo nella frazione dell’Alta Val Tidone.

Lo strumento, proveniente dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Busseto e acquistato nel 1912, rischia danni a causa del cedimento strutturale della vecchia canonica, costruita a ridosso della chiesa seicentesca.

«La situazione è grave – sottolinea Scarpa – prepareremo un dossier per il ministro della Cultura Alessandro Giuli per sollecitare un intervento urgente». Giuli, durante precedenti visite a Villa Verdi e all’ex albergo San Marco, aveva ribadito l’importanza che siano i piacentini a valorizzare il patrimonio verdiano. Pareti aggiunge: «Serve una mobilitazione pubblica del territorio per non disperdere queste testimonianze».

A guidare la visita erano presenti il parroco don Francois Kitenge Owandji, il sindaco Franco Albertini e il vicesindaco Andrea Aradelli. Don Kitenge ha avviato una raccolta fondi, mentre Albertini assicura il sostegno del Comune per la chiesa e la comunità di Trevozzo.