Volo di oltre tre metri a San Nicolò: cede una griglia, 38enne finisce nel garage

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi per un incidente avvenuto nel cortile di un caseggiato in via La Pira a San Nicolò. Un 38enne è precipitato attraverso una griglia, che ha ceduto, compiendo un volo di oltre tre metri e finendo nel garage sottostante.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava eseguendo alcuni lavori di giardinaggio nell'area verde retrostante alcune villette quando, per cause ancora in corso di accertamento, la griglia avrebbe ceduto o comunque non avrebbe retto al suo peso, facendolo cadere nel locale sottostante.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e i carabinieri della stazione di Castel San Giovanni. Un sopralluogo è stato compiuto dal Servizio di Medicina del Lavoro dell'Ausl di Piacenza Il ferito ha riportato numerose contusioni ed è stato preso in carico dal personale sanitario. Secondo le prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Seguiranno aggiornamenti.