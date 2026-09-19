A "Storie di voi" parla Linda, cantante e cosplayer

«Passione, amore e impulsività». Sono questi i tre aggettivi con cui si racconta Linda Pellegrini, giovane cantante di Carpaneto protagonista della nuova puntata di Storie di Voi, il format di Telelibertà in onda ogni sabato all'interno del telegiornale delle 13.15 e delle 19.30.

Una storia di sogni e dedizione che unisce la musica ai mondi fantastici dei cosplay.La passione per le note musicali è iniziata a soli cinque anni a Carpaneto, evolvendosi poi in un percorso professionale di dodici anni tra la scuola locale e l’accademia di Piacenza. Oggi Linda non è solo una cantante pop - ispirata fin da bambina da Arisa -, ma è anche insegnante per bambini e adulti: «Insegno ma non si smette mai di imparare».

La sua voce l'ha portata lontano: da quattro anni è una delle cantanti ufficiali per le selezioni di Miss Italia in Emilia-Romagna, oltre a esibirsi con una band che l’ha acquista come voce femminile. Ma sul web e sul palco Linda coltiva con la stessa intensità la passione per i cosplay. Quest'estate ha interpretato Lucia di Principesse Sirene, dando voce a personaggi che lei stessa crea: «È un mondo che sento molto mio».

Dietro l'energia dei live, però, resiste l'emozione del debutto: «Prima di salire sul palco ti sembra di non avere più voce e di non ricordare più nulla, poi tutto va come deve andare». E la sua filosofia artistica resta chiarissima: «Quando canto prendo i miei sentimenti e cerco di trasmetterli alle persone. Devo comunicare, non per forza cantare perfettamente». Per il futuro, la promessa è semplice: salire su tanti nuovi palchi e continuare a sognare.