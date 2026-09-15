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Tende, polenta e bersaglieri: le nozze di Enrico e Anna, una sagra di paese

A Cerignale un matrimonio durato due giorni, aperto a tutta la comunità: «Che ci ha adottati»

Paola Brianti
Paola Brianti
|1 ora fa
Tende, polenta e bersaglieri: le nozze di Enrico e Anna, una sagra di paese
1 MIN DI LETTURA
Volevano una festa e la volevano a Cerignale, il loro posto del cuore. Una vera sagra di paese, di quelle che resistono solo in certi angoli testardi della montagna, dove la comunità è una famiglia allargata e le porte sono aperte per tutti. È in questo scenario, nell’Alta Valtrebbia dei boschi e del vento, che si sono giurati amore eterno Anna Ventriglia, ascolana doc, ed Enrico Merli, volto noto del territorio. Lei, attrice della Società Filodrammatica Piacentina, lui, responsabile delle attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi della Regione Emilia-Romagna, hanno scelto questo punto isolato sulla mappa perché, come ammettono senza timor di smentite, «in nessun altro posto avremmo potuto fare quel che abbiamo fatto».
E quello che hanno fatto è un evento tra il folle e l’irripetibile durato due giorni, che ha trasformato un paese di poco più di cento abitanti in un chiassoso crocevia di musica, affetti erustica convivialità.
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