Internato Militare, consegna della medaglia d’onore alla memoria di Carlo Luigi Razza

Lunedì 21 settembre alle 11 in prefettura si terrà la cerimonia di consegna della medaglia d’onore quale Internato Militare Italiano alla memoria del borgonovese Carlo Luigi Razza. A riceverla, e passarla idealmente nelle mani di Carlo Luigi, sarà Roberta Travaini, nipote acquisita di Maria Razza, 91enne sorella di Carlo impossibilitata a essere presente.

Oltre ai familiari ci saranno anche rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli con i rappresentanti dell’Anpi di Borgonovo e Ziano. Proprio l’associazione aveva fatto partire l’iter che ha portato al riconoscimento postumo, che rende onore alla memoria del borgonovese morto a 19 anni per non essersi piegato al gioco nazi-fascista.

«Questa notizia arriva alla fine di un lungo percorso intrapreso tempo fa – si legge sulla pagina Facebook dell’Anpi - che ha comportato ricerche all'Archivio di Stato di Piacenza fino all'archivio Arolsen in Germania, grazie al contributo determinante dell'amico Michele Soffiantini. Ora siamo al traguardo».