Internato Militare, consegna della medaglia d’onore alla memoria di Carlo Luigi Razza
Lunedì 21 settembre alle 11 in prefettura
Mariangela Milani
|1 ora fa
Lunedì 21 settembre alle 11 in prefettura si terrà la cerimonia di consegna della medaglia d’onore quale Internato Militare Italiano alla memoria del borgonovese Carlo Luigi Razza. A riceverla, e passarla idealmente nelle mani di Carlo Luigi, sarà Roberta Travaini, nipote acquisita di Maria Razza, 91enne sorella di Carlo impossibilitata a essere presente.
Oltre ai familiari ci saranno anche rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli con i rappresentanti dell’Anpi di Borgonovo e Ziano. Proprio l’associazione aveva fatto partire l’iter che ha portato al riconoscimento postumo, che rende onore alla memoria del borgonovese morto a 19 anni per non essersi piegato al gioco nazi-fascista.
«Questa notizia arriva alla fine di un lungo percorso intrapreso tempo fa – si legge sulla pagina Facebook dell’Anpi - che ha comportato ricerche all'Archivio di Stato di Piacenza fino all'archivio Arolsen in Germania, grazie al contributo determinante dell'amico Michele Soffiantini. Ora siamo al traguardo».
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