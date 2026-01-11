Abusi sessuali a un uomo con problemi psichiatrici fermato per strada, condannato un 28enne

Un 28enne è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un 47enne che soffre di problemi di natura psichiatrica. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe fatto una proposta di natura sessuale all'uomo incontrato per strada. Di fronte al suo rifiuto, avrebbe allungato le mani. La condanna prevede la sospensione condizionale della pena, a patto che l’imputato frequenti un corso di recupero per autori di reati riguardanti la sfera sessuale. Diversamente, la pena verrà applicata.

I fatti sono avvenuti nel luglio 2022 in un paese della Valtidone. Dopo la disavventura capitata durante una passeggiata, il 47enne andò a riferire l'accaduto al sindaco del paese, che ha deposto in tribunale. Ascoltata anche una barista, con la quale la vittima si confidò.

Alla fine erano stati informati i carabinieri, che avevano svolto le indagini. Come ha confermato la perizia psichiatrica, non esiste una correlazione tra la patologia di cui soffre il 28enne e ciò che ha raccontato al sindaco e alla barista. Il reato di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Tuttavia, secondo il pm i fatti contestati rientrano nei «casi di minore gravità» per i quali «la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». Da qui, la richiesta di condanna a due anni, accolta dal collegio di giudici.

L’avvocato difensore aveva invece chiesto l’assoluzione dichiarando che nessuno dei testimoni ha assistito ai fatti contestati e che non sarebbe stata raggiunta «la prova certa che il reato sia stato compiuto».