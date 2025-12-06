Accessibilità, Piacenza tra le città migliori in Europa

Piacenza ha ricevuto ieri a Bruxelles la Special Mention per l’Information and Communications Technology dell’Access City Award 2026, il premio della Commissione europea che valorizza le città più impegnate sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione.

Il riconoscimento è stato conferito alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi durante la Giornata europea delle Persone con Disabilità, nel corso della cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Europa.

La città di Piacenza era stata selezionata tra le cinque finaliste europee insieme a Rennes, Salisburgo, Valencia e Saragozza. La menzione speciale ottenuta ieri premia l’approccio digitale e innovativo sviluppato da Piacenza negli ultimi anni: dai servizi online più accessibili ai sistemi informativi inclusivi, fino alle progettualità integrate che uniscono tecnologia, urbanistica e welfare.

“Per noi l’accessibilità è una visione che attraversa e coinvolge tutta la città – ha dichiarato la sindaca Tarasconi nel suo intervento – dall’urbanistica ai servizi sociali, dai nuovi spazi inclusivi ai progetti di mobilità e naturalmente ai servizi digitali che oggi più che mai, ma anche in prospettiva, rivestono un’importanza cruciale nel migliorare la vita delle persone considerando ogni esigenza. C’è un grande impegno da parte di ogni ufficio comunale coinvolto, tutti i giorni, spesso sotto traccia. Siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, ma questo riconoscimento internazionale così importante ci incoraggia a proseguire con determinazione su questa strada”.

Il lavoro che ha portato Piacenza al premio è frutto di un percorso coordinato dal direttore generale del Comune Luca Canessa e dal Servizio Europa e Fundraising, con il coinvolgimento diretto degli assessorati guidati da Nicoletta Corvi, Adriana Fantini, Francesco Brianzi e Simone Fornasari, e con la collaborazione indispensabile della Garante dei diritti delle persone con disabilità Miriam Stefanoni, oltre che del Disability Working Group e delle associazioni del territorio.

Con la Special Mention ICT dell’Access City Award 2026, Piacenza si conferma tra le realtà europee più innovative e impegnate nella costruzione di una città inclusiva.

A ritirare il premio, ieri a Bruxelles, la sindaca Katia Tarasconi è stata accompagnata da Lorenzo Cavagna, in rappresentanza del Servizio Europa e Fundraising del Comune di Piacenza e di tutti gli uffici coinvolti. Era presente anche Francesco Errani in rappresentanza della Delegazione della Regione Emilia-Romagna in Unione Europea.