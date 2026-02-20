Raccolta rifiuti, la differenziata torna nei cortili

Il Comune di Piacenza ha comunicato la partenza dei nuovi correttivi richiesti a Iren in tema di rifiuti: la raccolta differenziata torna nei cortili, via i bidoni dalle strade del centro, mentre resta l’esposizione dell’indifferenziato. Tra le altre misure in programma: bidoncini più piccoli (20 litri al posto di 40) per anziani soli in difficoltà e squadre di “Pronto intervento città pulita” su segnalazione dei cittadini.

«Stiamo ascoltando i cittadini e cercando di correggere il più possibile ciò che non funziona e che può essere migliorato - sottolinea la sindaca Tarasconi - quando si cambia un sistema così complesso è normale dover fare aggiustamenti. Il nostro compito è intervenire dove serve, mantenendo un obiettivo semplice: una città più pulita e un servizio che nel tempo sia più equo per tutti».

Più raccolta differenziata significa infatti meno rifiuto indifferenziato e, quindi, meno costi complessivi per il servizio. In questo quadro, la sindaca aveva avanzato richieste precise e in queste ore Comune e Iren hanno concordato correttivi operativi che partiranno entro il mese di marzo.

Centro storico: la raccolta differenziata tornerà nei cortili

Tra i correttivi concordati vi è il ritorno del ritiro delle frazioni differenziate all’interno dei cortili e degli stabili del centro storico, con servizio svolto in orario diurno.

La misura serve a migliorare il decoro urbano e a salvaguardare le vie del commercio, riducendo la presenza dei contenitori lungo le strade.

Dove non è possibile far entrare gli operatori - ad esempio abitazioni unifamiliari o immobili senza cortile o accesso interno - resterà valida la modalità già in uso, con esposizione esterna dei contenitori come avviene oggi. In sostanza, chi non può avere il ritiro interno continuerà come prima.

Per quanto riguarda la raccolta dell’indifferenziato, resta confermato il ritiro notturno su strada: essendo una vuotatura a discrezione dell’utenza, non è programmabile in modo uniforme e quindi non può essere effettuata all’interno degli stabili.

Bidoncino anziani soli: verso il contenitore da 20 litri con maggiori vuotature

Per le persone anziane in difficoltà che vivono sole sarà possibile richiedere un bidoncino da 20 litri, più leggero e maneggevole. Comune e Iren stanno lavorando per trovare la soluzione operativa.

Confermato il “Pronto intervento città pulita”

Il servizio di pronto intervento città pulita sarà garantito da tre squadre dedicate, che intervengono esclusivamente sulle segnalazioni dei cittadini.

Le segnalazioni fatte tramite App Iren Ambiente saranno gestite con intervento entro le 24 ore, per assicurare rapidità e mantenere il decoro urbano.

Ritorno al bidone condominiale dell’indifferenziato: il no di Atersir

La proposta del Comune di reintrodurre il bidone condominiale per l’indifferenziato ha ricevuto il no da parte di Atersir, perché non compatibile con il principio della tariffa puntuale che collega il conferimento alla singola utenza.

Abbandono dei rifiuti

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti resta centrale. Ogni comportamento scorretto genera costi aggiuntivi che ricadono su tutta la collettività: più abbandoni significa più interventi e più spese. L’obiettivo è semplice: evitare abbandoni per mantenere la città pulita e contenere i costi del servizio. Il percorso della raccolta puntuale prosegue con un approccio pratico e progressivo: non si tratta di difendere un sistema a prescindere, ma di migliorarlo passo dopo passo, correggendo ciò che può essere migliorato e rendendolo sempre più efficace per la città.