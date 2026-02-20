In via dei Pisoni uno studentato da 82 posti

Sarà ultimato in primavera, in maggio verosimilmente, l’intervento di restauro conservativo in corso da inizio 2025 in via dei Pisoni per la realizzazione di uno studentato universitario da 82 posti. Siamo sul retro del Berzolla, il fabbricato di pregio architettonico che sul versante opposto, l’area cortilizia di Borgo Faxhall, ha visto avviare a fine 2025 il cantiere per la nuova sede dei servizi sociali del Comune.

Quello per lo studentato è un intervento di iniziativa privata. La piacentina Hem srl è proprietaria della lunga stecca immobiliare monopiano a cui si accede dall’imbocco di via dei Pisoni lato piazzale Roma. Analogamente all’edificio gemello che ha l’affaccio su via Pisoni - la costruzione di entrambi è datata tra fine ‘800 e inizio ‘900 - la destinazione d’uso è stata di magazzini agrari dove venivano stoccate le merci in arrivo e in partenza utilizzando la vicina strada ferrata (c’erano due binari di collegamento diretto alla stazione).

I 21 hangar di cui si componeva la stecca sono stati riconvertiti in mini villette con soggiorno e cucina in comune e blocchi di 5-6 stanze per ciascuno degli 82 ospiti, con camera da letto, studio e bagno. Alle due estremità dell’immobile spazio per la reception, la lavanderia, una biblioteca, sale per co-working e un parcheggio per le biciclette.

Il cantiere è all’80% di stato di avanzamento. La Hem, che ha messo in conto un investimento di 3 milioni, ha candidato con successo il progetto a un bando del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) per il finanziamento non della ristrutturazione, ma della gestione dello studentato: lo stanziamento è di 20mila euro a posto letto, che complessivamente fa circa 1,6 milioni. A beneficiarne sarà la Hem, che terrà la gestione nel rispetto degli obblighi del bando Pnrr: da canoni di locazione delle villette calmierati e concordati con il Miur al mantenimento della destinazione a studentato per almeno dodici anni riservandone il 30% dei posti ai meritevoli e ai soggetti in difficoltà economiche.