Alcol nel sangue 4 volte oltre al limite, 39enne denunciata dopo l'incidente sullo Stradone
Nella notte tra venerdì e sabato la sua auto era finita fuori controllo e, sbandando, aveva urtato alcune vetture in sosta
Ermanno Mariani
|3 ore fa
Una delle auto danneggiate sullo Stradone Farnese
È stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza una donna di 39 anni, piacentina, rimasta coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato sullo Stradone Farnese. Al volante di un’auto di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo sbandando e urtando tre o quattro vetture in sosta, alcune delle quali gravemente danneggiate.
La donna non ha riportato ferite, ma è apparsa confusa e sotto shock.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Non essendo riuscita a sottoporsi all’etilometro, è stata accompagnata per gli esami del sangue, che hanno evidenziato un tasso alcolemico vicino ai 2 grammi per litro, circa quattro volte il limite consentito.
È scattata la denuncia, il ritiro della patente e l’affidamento dell’auto a terzi. Il mattino seguente, diversi automobilisti hanno trovato le proprie vetture danneggiate.