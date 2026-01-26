Alcol nel sangue 4 volte oltre al limite, 39enne denunciata dopo l'incidente sullo Stradone

È stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza una donna di 39 anni, piacentina, rimasta coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato sullo Stradone Farnese. Al volante di un’auto di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo sbandando e urtando tre o quattro vetture in sosta, alcune delle quali gravemente danneggiate.

La donna non ha riportato ferite, ma è apparsa confusa e sotto shock.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Non essendo riuscita a sottoporsi all’etilometro, è stata accompagnata per gli esami del sangue, che hanno evidenziato un tasso alcolemico vicino ai 2 grammi per litro, circa quattro volte il limite consentito.

È scattata la denuncia, il ritiro della patente e l’affidamento dell’auto a terzi. Il mattino seguente, diversi automobilisti hanno trovato le proprie vetture danneggiate.