Alla Barabasca i primi prefabbricati del parco Akno

Nell’area Barabasca – Careco, tra Fiorenzuola e Cortemaggiore lungo la Provinciale 462, sono iniziati i lavori per l’edificazione dell’Akno Fiorenzuola Business Park, il nuovo comparto logistico da più di 107.500 metri, articolato fino a nove unità indipendenti che saranno date in affitto dalla società Akno Project 19 S.r.l. (parte di Akno Group). Sono previste ben 95 baie di carico e scarico dai camion, nove rampe di accesso e 607 posti auto. E naturalmente un flusso di mezzi pesanti importante, tanto che la Conferenza di servizi ha stabilito che il lottizzante realizzi a proprie spese rilevanti opere viabilistiche, come due rotatorie lungo la Provinciale. I lavori per queste infrastrutture dovrebbero iniziare entro fine settembre. Nel cantiere è intanto già in corso il montaggio delle strutture prefabbricate del Business Park. Gli amministratori comunali di Fiorenzuola in questi giorni hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento del cantiere, incontrare i rappresentanti di Akno e verificare che le opere previste dalla convenzione vengano realizzate nei tempi e modi previsti dalla convenzione urbanistica.

Il sindaco Romeo Gandolfi con gli assessori Franco Brauner e Massimiliano Morganti hanno incontrato Alex Nuhi di Akno, facendo il punto sui lavori per il nuovo insediamento e sugli impegni previsti dalla convenzione urbanistica. Uno dei principali temi affrontati ha riguardato gli impegni assunti dal soggetto attuatore. Alla realizzazione dell’insediamento sono infatti associate opere di urbanizzazione, interventi sulla viabilità e misure di carattere ambientale, parte integrante degli accordi sottoscritti. Tra gli interventi di maggiore rilievo ci sono le opere connesse alla viabilità provinciale e la realizzazione di due rotatorie lungo la strada provinciale 462R: una nel territorio di Fiorenzuola, in corrispondenza dell’accesso al nuovo comparto, e una nel territorio di Cortemaggiore all’intersezione con via Pirandello. A queste si aggiungono gli interventi previsti per il rafforzamento della rete ecologica provinciale, come la piantumazione di un certo numero di essenze.

«Un investimento di queste dimensioni - sottolinea il sindaco Gandolfi - rappresenta un intervento significativo per il nostro territorio e deve procedere insieme alla realizzazione delle opere viabilistiche, ambientali e di urbanizzazione previste dagli accordi. Come amministrazione continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi del progetto, affinché gli impegni assunti siano rispettati secondo le tempistiche e le modalità concordate». «Abbiamo scelto di investire a Fiorenzuola perché si tratta di un territorio strategico, ben collegato e capace di dialogare in modo serio con il mondo dell’impresa», sottolinea Nuhi, «L’obiettivo di Akno è realizzare un business park moderno, efficiente e sostenibile, ma anche pienamente inserito nel contesto territoriale. Siamo consapevoli degli impegni assunti e intendiamo rispettarli, collaborando con il Comune e con gli altri enti coinvolti affinché il progetto possa generare opportunità economiche e occupazionali e contribuire al miglioramento delle infrastrutture locali».