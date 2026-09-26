Il cane guida Brigida è anziano e a volte sporca nell’androne: «Chiedo solo un po’ di comprensione»

«Chiedo solo un po’ di comprensione, per me e soprattutto per Brigida». È l’appello di Filippo Siciliano, noto nel suo ruolo di presidente della Sezione territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Non vedente, vive a Piacenza da circa undici anni e da quasi dieci nello stesso condominio sul Pubblico Passeggio, insieme ai suoi due cani guida Labrador.

La più anziana è Brigida, 14 anni e mezzo, molto conosciuta in città e compagna di Filippo per quasi tutta la sua vita da cane guida. Da qualche mese, però, l’età avanzata le provoca qualche problema fisiologico e può capitare che sporchi nell’androne del palazzo.

«Non era mai successo prima. È sempre stata un cane educato e addestrato, ma oggi è anziana e non riesce più a controllarsi come un tempo», racconta Filippo. «Capisco il disagio, ma mi aspettavo un po’ più di empatia invece di continue lamentele».

Filippo spiega di aver cercato diverse soluzioni e di essere arrivato anche a utilizzare un pannolino per Brigida. «Mi sono sempre reso disponibile a pulire, ma essendo non vedente spesso non posso accorgermi subito di quello che succede. Basterebbe citofonarmi e aiutarmi a capire dove intervenire».

A pesargli è soprattutto il modo in cui la questione sarebbe stata affrontata. «Ho saputo delle proteste tramite la proprietaria di casa e mio fratello. Se c’è un problema con il mio cane, preferirei che me lo dicessero direttamente».

Filippo ricorda anche che per anni ha dovuto fare i conti con ostacoli davanti all’ingresso, tra auto e biciclette che rendono più difficile il passaggio con il bastone. «Non mi sono mai lamentato. Ora sto facendo tutto il possibile per risolvere questa situazione».

Brigida, sottolinea, ha lavorato come cane guida per quasi 14 anni e in passato Filippo era stato anche premiato dal Comune per il senso civico nella raccolta degli escrementi. «Non voglio che si arrivi a pensare che io debba separarmi da lei. Dopo una vita insieme sarebbe dolorosissimo. Vorrei solo che, se dovesse succedere ancora, ci fosse un po’ più di collaborazione».