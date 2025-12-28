Allarme furti in serata a Piacenza, raid fallito in una villetta e ladri in fuga nei campi

Ladri scatenati in serata di domenica, 28 dicembre, nella zona sudovest di Piacenza, dove si sono moltiplicate le segnalazioni che hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti e portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Un primo episodio è stato segnalato nella zona di via Morigi, dove un furgone bianco sospetto è stato visto aggirarsi più volte tra le abitazioni. A bordo del mezzo vi sarebbero state tre persone con il volto coperto da una sorta di maschere. La presenza anomala non è passata inosservata e sono state immediatamente avvertite le forze dell’ordine.

Poco più tardi, attorno alle 22, un altro episodio si è verificato in via Cervini, nel quartiere della Besurica. Alcuni malintenzionati hanno forzato la porta di una villetta, incuranti del fatto che le luci fossero accese e che il rumore della televisione rendesse evidente la presenza di qualcuno all’interno. I ladri, da quanto si è appreso, si sarebbero trovati di fronte il proprietario di casa, presente in soggiorno, e sarebbero immediatamente fuggiti nei campi. I carabinieri si sono precipitati sul posto e hanno avviato le ricerche.