Allarme furti in serata a Piacenza, raid fallito in una villetta e ladri in fuga nei campi

Più segnalazioni sono arrivate attorno alle 22 dalla zona compresa tra via Morigi, via Agazzana e la Besurica con interventi delle forze dell'ordine. Avvistato un furgone bianco con a bordo tre persone mascherate

Redazione Online
|23 minuti fa
Controlli notturni dei carabinieri in una immagine d'archivio
Ladri scatenati in serata di domenica, 28 dicembre, nella zona sudovest di Piacenza, dove si sono moltiplicate le segnalazioni che hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti e portato all’intervento delle forze dell’ordine.
Un primo episodio è stato segnalato nella zona di via Morigi, dove un furgone bianco sospetto è stato visto aggirarsi più volte tra le abitazioni. A bordo del mezzo vi sarebbero state tre persone con il volto coperto da una sorta di maschere. La presenza anomala non è passata inosservata e sono state immediatamente avvertite le forze dell’ordine.
Poco più tardi, attorno alle 22, un altro episodio si è verificato in via Cervini, nel quartiere della Besurica. Alcuni malintenzionati hanno forzato la porta di una villetta, incuranti del fatto che le luci fossero accese e che il rumore della televisione rendesse evidente la presenza di qualcuno all’interno. I ladri, da quanto si è appreso, si sarebbero trovati di fronte il proprietario di casa, presente in soggiorno, e sarebbero immediatamente fuggiti nei campi. I carabinieri si sono precipitati sul posto e hanno avviato le ricerche.

