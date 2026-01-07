Allerta meteo per temperature polari in tutta la provincia
Diramata dalla Prefettura è valida sino a domani. Questa mattina - 7 a Bobbio e - 5 a Pontedellolio. Anche a Piacenza -5 gradi
Redazione Online
|2 ore fa
Meno cinque, la temperatura di questa mattina a Piacenza
Temperature polari oggi alle 7 del mattino in tutta la provincia. Piacenza -2,5, Pontenure -3, Biana -6, Gropparello -4, Pontedellolio -5 , Rivergaro -6, Bobbio - 7, Lugagnano -3. E' in corso fino un'allerta meteo per temperature estreme valida fino a domani, giovedì 8 gennaio, diramata dalla Prefettura di Piacenza. Di seguito alcune foto della Bassa Piacentina con i campi bianchi nella prima mattinata di oggi.
Cortemaggiore
Bersano
Besenzone
Rotonda della Caorsana