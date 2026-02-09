Alpini, il super capo gruppo Acerbi in sella da 46 anni ininterrotti

Ancora lui, sempre lui, per il diciottesimo mandato consecutivo. Gino Luigi Acerbi, 77 anni, è stato confermato alla guida del Gruppo Alpini di Piacenza, incarico che ricopre ininterrottamente dal 1980. «Arriverò a 50 anni da capogruppo, poi farò un passo indietro», annuncia la penna nera.

Sono 46 anni consecutivi alla guida del gruppo, che con il prossimo mandato diventeranno 18, senza limiti statutari. «Sono qui per spirito di servizio – spiega – nel rispetto del motto alpino: onorare i morti aiutando i vivi».

Originario di Casteldario (Mantova), Acerbi compirà 78 anni a luglio. Prima della pensione ha lavorato alla Parmalat di Collecchio, ai tempi di Calisto Tanzi. Sposato, tre figlie, ha alle spalle anche esperienze civiche come consigliere e vicepresidente di quartiere e presidente dei Pendolari dell’Emilia-Romagna. Nell’Ana ha ricoperto quasi tutti i ruoli, compreso quello di vicepresidente sezionale.