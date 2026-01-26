Alseno, pochi nati ma tanti nuovi residenti: abitanti a quota 4.777

Il Comune di Alseno aggiorna il profilo demografico con i dati relativi all'anno 2025 appena concluso: la popolazione conta 4.777 abitanti (2.405 donne e 2.372 uomini) e mostra un marcato invecchiamento, compensato dall’attrattività per nuovi residenti. Nell’ultimo anno si sono registrati solo 25 nati (14 femmine e 11 maschi, di cui 8 con almeno un genitore straniero) e 55 decessi, con un saldo naturale negativo di -30.

A bilanciare il calo naturale intervengono i flussi migratori: 250 nuovi iscritti all’anagrafe (129 maschi, 121 femmine, 83 stranieri) contro 159 trasferimenti verso altri comuni italiani e solo 6 emigrazioni all’estero, per un saldo migratorio positivo di +74 che mantiene stabile la popolazione.

Su 21 matrimoni celebrati, prevale il rito civile (14 contro 7 religiosi), confermando un cambiamento nelle abitudini sociali.

Alseno si conferma un borgo vitale: la crescita dipende quasi interamente dalla mobilità residenziale, con una comunità sempre più multiculturale e internazionale, mentre il legame con il territorio nazionale resta forte.