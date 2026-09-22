Alunni stranieri, Piacenza da record: il 34% delle classi supera il tetto

Sono oltre 8mila su circa 35mila gli studenti stranieri che frequentano le scuole di Piacenza e provincia, pari a circa il 24% del totale. Un dato che aiuta a leggere l’impatto dell’ipotesi di fissare al 30% il limite degli alunni stranieri per classe.

Secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale relativi al 2024-2025, Piacenza è la provincia dell’Emilia-Romagna con la quota più alta di sezioni autorizzate a superare quel limite: il 34% contro una media regionale del 20,6%.

Il fenomeno è particolarmente evidente nelle zone a maggiore presenza di famiglie con background migratorio. Alla primaria Caduti sul Lavoro, nel quartiere Farnesiana, gli alunni provenienti da famiglie migranti arrivano quest’anno al 77%. Nell’ex Quarto Circolo risultano 57 classi in deroga al tetto del 30% e soltanto quattro sotto la soglia.

Il limite del 30% era già previsto da una circolare ministeriale del 2010, ma negli anni le scuole hanno potuto ricorrere a deroghe in presenza di particolari condizioni territoriali e organizzative.