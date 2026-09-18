Malore nel bagno dell'azienda, muore un lavoratore

Tragedia alla Drillmec di Podenzano poco dopo le ore 15 di oggi. Un lavoratore di 46 anni è stato trovato senza vita in un bagno dell'azienda. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti, oltre ai colleghi di lavoro, il personale inviato dalla centrale del 118.

Medico e paramedico hanno tentato le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. La causa del decesso sarebbe un malore. La vittima è un piacentino che risiede in provincia e che lavora da diversi anni nell'azienda di Podenzano. In seguito alla morte la linea di produzione è stata sospesa anzitempo.