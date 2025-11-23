Anziano falciato da un Suv a Maiano, è gravissimo

Versa in gravissime condizioni un uomo di 83 anni falciato da un Suv in mezzo alla strada e scaraventato ad alcuni metri di distanza. L'incidente è avvenuto alle 17.15 sulla Statale 654 della Val Nure, nel tratto compreso tra Podenzano e Maiano, nei pressi dell'attraversamento pedonale accanto alla rotatoria per Altoè.

Nell'impatto con la vettura, un Suv Honda diretto verso Grazzano Visconti, con alla guida un ottantenne, l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto a una distanza di una decina di metri. Sul posto, inviate dal 118, sono subito intervenute un'automedica, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e un'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Val Nure Val Chero con il comandante Paolo Giovannini.



